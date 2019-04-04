2019-04-04T15:28:34+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону из-за концерта "Хора Турецкого" ограничат движение

Горожане соберутся спеть песни с известными солистами
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Концерт пройдет на "Ростов-Арене".Концерт пройдет на "Ростов-Арене".Фото: Илья БОГОМОЛОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 21 апреля, в Ростове на новом стадионе на левом берегу Дона состоится концерт «Праздник песни – поет вся страна!» Его зрители смогут спеть вместе с «Хором Турецкого» любимые песни нескольких поколений, рассказали в правительстве региона.

В связи с данным мероприятием намечаются некоторые ограничения движения транспорта. Так, с 14 до 22 часов будут перекрыты западный и восточный проезды «Ростов-Арены», а также ограничено движение по улице Левобережной и съезду с южного подъезда к городу на магистральную улицу, идущую к югу от стадиона. На последней так же будут введены ограничения - с 20 до 22 часов.

Во время большого концерта на «Ростов-Арене» ожидается свыше 30 тысяч гостей, каждый из которых будет петь вместе с артистами. Вход свободный. Напомним, что в 2015 году на аналогичном мероприятии на Театральной площади в Ростове вместе с «Хором Турецкого» любимые песни исполняли около 106 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото без косметики
«Грудь как у Семенович»: Поклонники обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой
В Ростовской области сначала года обнаружено три случая бешенства среди животных
В Ростовской области на 3,7 года посадили отца, задолжавшего алименты ребенку
Украинец пытался ввезти в Россию сто килограммов контрабандного металла
Почта России и «Ростелеком» запустили проект трансляции видеорекламы для распределенной сети в почтовых отделениях
«Ростелеком» в Таганроге представил цифровые сервисы для эффективного бизнеса
В Ростове-на-Дону разукрасившим фонтан «Львы» вандалам пригрозили тремя годами тюрьмы
ОРВИ идет на спад: В Ростовской области почти десять тысяч заболевших за неделю
Водителей предупредили о разводе на деньги на выезде из Ростова-на-Дону
Отключения света 5 апреля 2019 Ростов-на-Дону: где и когда
40 тысяч посетителей в первый день: В Испании прошла образовательная выставка с участием ЮФУ
"А они все равно лезут!": коммунальщики заблокировали ростовчанам выход на старый причал, намазав ограждение солидолом
Отключение горячей воды апрель 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В центре Ростова-на-Дону деревья побелили вместе с припаркованными автомобилями