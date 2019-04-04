В Ростове-на-Дону из-за концерта "Хора Турецкого" ограничат движение

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-04T15:28:34+03:00

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В воскресенье, 21 апреля, в Ростове на новом стадионе на левом берегу Дона состоится концерт «Праздник песни – поет вся страна!» Его зрители смогут спеть вместе с «Хором Турецкого» любимые песни нескольких поколений, рассказали в правительстве региона.

В связи с данным мероприятием намечаются некоторые ограничения движения транспорта. Так, с 14 до 22 часов будут перекрыты западный и восточный проезды «Ростов-Арены», а также ограничено движение по улице Левобережной и съезду с южного подъезда к городу на магистральную улицу, идущую к югу от стадиона. На последней так же будут введены ограничения - с 20 до 22 часов.

Во время большого концерта на «Ростов-Арене» ожидается свыше 30 тысяч гостей, каждый из которых будет петь вместе с артистами. Вход свободный. Напомним, что в 2015 году на аналогичном мероприятии на Театральной площади в Ростове вместе с «Хором Турецкого» любимые песни исполняли около 106 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU