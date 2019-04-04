2019-04-04T17:32:14+03:00
Общество

Письмо жительницы Ростовской области заставило депутатов Госдумы задуматься о тарифе на вывоз мусора

Многодетная мать спросила, почему ее дети должны платить за мусор, которого не производят
Илья БОГОМОЛОВ
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38-летняя многодетная мать из города Сальска Ростовской области Ольга Малева, похоже, спровоцировала изменения в набившей оскомину мусорной реформе. Женщина написала письмо Владимиру Жириновскому, которое попало в руки депутату Годсдумы от донского региона Сергею Иванову. Парламентарий не смог пройти мимо доводов сальчанки и зачитал ее обращение перед своими коллегами.

- Очень прошу, помогите разобраться с тарифами на вывоз ТБО. Моя семья считается малоимущей - это я и трое моих несовершеннолених детей. Мужа нет, в данный момент я нахожусь в декретном отпуске. Живем мы на пособие от государства, плюс алименты на старшего сына. Получается около 13 тысяч рублей на четверых, - пишет Ольга. - Вот объясните мне, реально ли на эти деньги организовать один кубический метр мусора в месяц, так как кто-то в государстве с зарплатой в 400 рублей в месяц решил, что на одного человека в год 3 куда мусора получается. На мою семью из четырех человек в год получается 12 кубов. В нас в неделю набирается один неполный красный пакет из "Магнита", в месяц - всего четыре пакета. Даже 0,5 куба мусора не набирается... Объясните мне, почему я должна платить за мусор, которого у меня нет?

Женщина отметила, что дети не работают и доходов в семью не приносят. Почему же они должны платить по тарифу взрослого работающего человека, удивляется Ольга. Иванов переадресовал этот вопрос своим коллегам. Депутаты уже подготовили запрос в правительство страны о возможности изменения методики расчета нормативов накопления мусора для населения. В частности, предлагается ввести дифференцированный подход, учитывающий состав семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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