В Ростове-на-Дону на Северном построят новый спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной

СЕГОДНЯ 17:39 2019-04-04T17:39:37+03:00

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В Ростове-на-Дону хотят построить новый спортивный комплекс. Сообщается, что он будет расположен в Северном жилом массиве - речь идет об участке, который находится между бульваром Комарова и улицей Добровольского.

Предполагается, что в числе прочего там будет располагаться фитнес-центр, универсальный зал для игровых видов спорта, а также крытый бассейн. Помимо этого, речь идет еще и о строительстве на этом участке ледовой арены с крытой парковкой, двух футбольных полей и общей зоны для прогулок. Что касается инвестиций, то это более миллиарда рублей. Причем, как сообщает пресс-служба Академии ФК «Чайка», речь идет только о деньгах инвесторов.

Известно, что пока проект находится в начале пути. Необходимо подготовить определенные документы, чтобы будущий спортивный кластер был признан социально значимым.

ИСТОЧНИК KP.RU