2019-04-05T10:33:35+03:00
Общество

«Lada, Nissan, Kia, Toyota и Volkswagen»: На юге России выдача автокредитов увеличилась до 850 миллионов рублей.

Такую статистику озвучили в банке ВТБ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Число выданных автокредитов на юге России выросло до 850 миллионов рублей. Такую статистику за первые два месяца текущего года озвучили в банке ВТБ. Объем автокредитования по сравнению с тем же периодом 2018-го вырос на 11 процентов. В общей сложности было проведено почти 1,2 тысячи сделок. Объем портфеля на 1 марта составил 11,2 миллиарда рублей.

Самыми популярными марками у южан стали Lada, Nissan, Kia, Toyota и Volkswagen. Средняя стоимость приобретенного в кредит автомобиля составила миллион рублей, а средняя сумма кредита – 672 тысячи рублей. Так наибольший спрос наблюдался на Кубани, на втором месте Астрахань - рост 30 и 20 процентов соответственно.

В банке добавили, что основная доля сделок - 65 процентов в общей выдаче, пришлась на новые автомобили. При этом на 15 процентов выросла доля кредитов и на подержанный транспорт. Особым интересом авто с пробегом пользовались в Астрахани и Волгограде.

Всего же за январь-февраль 2019-го банком ВТБ было выдано свыше 12,6 тысячи автокредитов на сумму 9,8 миллиарда рублей (это на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года). Городами-лидерами по количеству оформленных кредитов стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Челябинск и Краснодар.

Напомним, ВТБ предоставляет кредиты на новые и подержанные не старше 10 лет легковые автомобили, а также коммерческий транспорт и мототехнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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