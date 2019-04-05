2019-04-05T11:08:51+03:00
Общество

На российско-украинской границе в Ростовской области задержали нелегала

Всего с начала года на территорию донского региона со стороны сопредельного государства не пустили полторы тысячи человек
Александр СТЕПАНОВ
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Задержание нарушителя границы.Задержание нарушителя границы.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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На южной окраине Донецка (РФ) российские пограничники задержали очередного нелегала, пробиравшегося на территорию Ростовской области со стороны сопредельного государства тайным тропами.

- Гражданин Украины пересек государственную границу нашей страны незаконно - в обход установленного пункта пропуска, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в Погрануправлении ФСБ России по РО. - Причем, ранее его официально уведомили наши сотрудники, что ему запрещен въезд в Россию, но он все равно предпринял попытку попасть сюда. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по соответствующей статье УК РФ - «Незаконное пересечение Государственной границы», санкции которой предусматривают до четырех лет колонии.

Прецеденты, к слову, имеются — причем, свежие. Буквально на этой неделе, 2 апреля, выступило в силу решение Донецкого горсуда о лишении свободы на семь месяцев гражданки Украины, точно так же пытавшейся нелегально попасть в Ростовскую область.

Вообще же только с начала текущего года пограничники не пропустили в Россию более полутора тысяч человек — включая тех иностранцев, «пребывание которых на территории РФ признано не желательным».

ИСТОЧНИК KP.RU

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