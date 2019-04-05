Детский парк «DigIt Исследователи» в Ростове-на-Дону и ЮФУ подписали договор о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-05T11:34:24+03:00

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Детский парк «DigIt Исследователи» открылся в Ростове-на-Дону. Это новое игровое пространство, которое создано по мотивам настоящей строительной площадки. Теперь у юных посетителей появилась возможность не только узнать, но и самим попробовать - как работают двигатели и подъемники, как строить стены и мосты. Здесь катают, строят, копают, изучают основы наук, лазают по туннелям, создают и творят. Тут можно даже построить миниатюрную копию целого города!

Но и это еще не все. Другие уникальные программы для детей помогут разработать ученые ЮФУ. Соответствующий договор о сотрудничестве подписали руководитель отдела продаж детского парка Людмила Малова и директор Академии психологии и педагогики Южного федерального университета Владимир Кирик. Известно, что этот документ ориентирован, в том числе на проведение научных исследований в области педагогики и психологии, проведение профориентационного тестирования и многое-многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU