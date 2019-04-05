2019-04-05T11:37:01+03:00
Общество

Ростовчане победили на международном фестивале в Диснейленде в Париже

Театр-студия «Браво-ДГТУ» во главе с Анитой Цой уже второй год подряд становится там лидером
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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В начале апреля в Диснейленде в Париже завершился Международный фестиваль танцев и исполнительских искусств Sing Starz. Известно, что в этом ежегодном конкурсе принимают участие солисты и творческие коллективы со всего мира, в том числе Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Шотландии, Ирландии, Кипра, Канады, ОАЭ, Израиля, Кувейта, Индии, Нидерландов и, конечно же, России.

В числе конкурсантов и театр-студия «Браво-ДГТУ» и Ростова-на-Дону во главе с заслуженной артисткой России Анитой Цой. Ростовчане представили на суд жюри яркие танцевальные номера и несколько музыкальных композиций. И, как результат, наивысшая награда Grand Champions Disneyland Paris! Также юные артисты взяли призовые места в сольных и первые в двух групповых вокальных номинациях - Sing stars group disney и Sing stars group open.

– Второй год подряд ребята удерживают позиции победителей! Это большое событие для нас и успех! - рассказала руководитель театра-студии «Браво-ДГТУ» Анита Цой. - Спасибо ректору ДГТУ, педагогам студии и родителям за поддержку. Я уверена, мы вместе создаем историю успеха, где детские мечты сбываются.

Напомним, театр-студия «Браво-ДГТУ» создан при поддержке регионального Правительства на базе опорного вуза шесть лет назад. Сегодня здесь занимаются более ста ростовчан от трех до 19 лет по направлениям: танцы, актерское мастерство, эстрадно-джазовый вокал, театр мод и цирковое искусство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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