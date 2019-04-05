2019-04-05T11:36:42+03:00
Общество

Сотню украинских голубей не пустили в Россию

Инспекторы Россельхознадзора на границе в Ростовской области завернули партию живых птиц обратно в незалежную
Александр СТЕПАНОВ
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Птиц пытались провезти в Россию без сопроводительных ветеринарных документов.Птиц пытались провезти в Россию без сопроводительных ветеринарных документов.Фото: Алексей ФОКИН
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Инспекторы межрегионального управления Россельхознадзора не разрешили ввоз из Украины на территорию РФ, в пункте пропуска, расположенном в Донецке (РФ), партии живых декоративных голубей (около сотни голов).

- Живая птица перевозилась без ветеринарных сопроводительных документов, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в ведомстве. - Но во избежание возникновения и распространения возбудителей заразных и особо опасных болезней, в том числе общих для человека и животных на территории РФ, это делать запрещено.

Голубей вернули обратно в незалежную.

Добавим, что продажа декоративных голубей — неплохой, в целом, бизнес: одна породистая птица может стоить и 2,5 тысячи рублей, и выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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