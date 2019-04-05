В аэропорту «Платов» дебошир ранил авторучкой полицейского, запретившего ему пьянствовать в Duty Free

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-05T13:34:35+03:00

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В Ростове-на-Дону Южным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего дебошира, матерно нахамившему и поранившему сотрудника полиции в аэропорту «Платов».

Инцидент произошел среди бела дня в магазине Duty Free, где гражданин, пребывая в хорошем настроении от предстоящего полета, развлекался распитием купленного там же алкоголя. В этот момент к нему подошел страж порядка — и предъявил претензии по поводу нарушения закона: распитие спиртного в общественном месте, вообще-то, подпадает под действие КоАП.

Тот, будучи уже «в кондиции», с этим (что, по большому счету, логично), мягко говоря, не согласился — иными словами, послал полицейского отборным матом куда подальше.

Но такой вариант развития событий не устроил уже человека в погонах: его подоспевшие коллеги настоятельно пригласили некультурного пассажира проследовать в отделение — и у того, по большому счету, не было шансов отказаться.

Однако уже на месте, когда оформляли протокол, он вдруг вспомнил о том, что опаздывает на рейс и крайне расстроился этим фактом — да так, что выхватил у сотрудника полиции авторучку и ткнул этим «орудием» ему в руку.

Добавим, что сейчас дебоширу грозит реальный срок, поскольку ему инкриминируются сразу две статьи УК - «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти при исполнении», а это — лишение свободы аж до шести лет, либо, как минимум, штраф или арест.

ИСТОЧНИК KP.RU