2019-04-05T13:34:35+03:00
Происшествия

В аэропорту «Платов» дебошир ранил авторучкой полицейского, запретившего ему пьянствовать в Duty Free

Теперь 36-летнему хулигану грозит за это реальный срок
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
В отношении дебошира возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ.В отношении дебошира возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону Южным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего дебошира, матерно нахамившему и поранившему сотрудника полиции в аэропорту «Платов».

Инцидент произошел среди бела дня в магазине Duty Free, где гражданин, пребывая в хорошем настроении от предстоящего полета, развлекался распитием купленного там же алкоголя. В этот момент к нему подошел страж порядка — и предъявил претензии по поводу нарушения закона: распитие спиртного в общественном месте, вообще-то, подпадает под действие КоАП.

Тот, будучи уже «в кондиции», с этим (что, по большому счету, логично), мягко говоря, не согласился — иными словами, послал полицейского отборным матом куда подальше.

Но такой вариант развития событий не устроил уже человека в погонах: его подоспевшие коллеги настоятельно пригласили некультурного пассажира проследовать в отделение — и у того, по большому счету, не было шансов отказаться.

Однако уже на месте, когда оформляли протокол, он вдруг вспомнил о том, что опаздывает на рейс и крайне расстроился этим фактом — да так, что выхватил у сотрудника полиции авторучку и ткнул этим «орудием» ему в руку.

Добавим, что сейчас дебоширу грозит реальный срок, поскольку ему инкриминируются сразу две статьи УК - «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти при исполнении», а это — лишение свободы аж до шести лет, либо, как минимум, штраф или арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Защитник «Ростова» Иван Новосельцев закрыл свою страницу в Instagram на фоне семейного скандала
В Ростовской области почти полмиллиона птиц привили от гриппа
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 6-7 апреля 2019:солнечно и до плюс 15 градусов
В Ростовской области за незаконную уличную торговлю выписали штрафы на сумму более 1 млн рублей
Отключение света в Ростове-на-Дону 6-8 апреля 2019: где и когда
Оперативный персонал Ростовской АЭС отработал практические навыки в ходе плановой противоаварийной, противопожарной тренировки
В Ростове-на-Дону можно будет бесплатно проверить здоровье
Ростовчане победили на международном фестивале в Диснейленде в Париже
Сотню украинских голубей не пустили в Россию
Детский парк «DigIt Исследователи» в Ростове-на-Дону и ЮФУ подписали договор о сотрудничестве
Уникальный телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»
На российско-украинской границе в Ростовской области задержали нелегала
Правительство Ростовской области приобретает за 14 млн рублей немецкие танки времен Великой Отечественной
«Lada, Nissan, Kia, Toyota и Volkswagen»: На юге России выдача автокредитов увеличилась до 850 миллионов рублей.