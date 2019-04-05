2019-04-05T12:36:45+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону можно будет бесплатно проверить здоровье

Акция пройдет 7 апреля
Ольга ГОПАЛО
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Акция пройдет 7 апреля.Акция пройдет 7 апреля.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В воскресенье, 7 апреля, жителей Ростова-на-дону приглашают бесплатно проверить свое здоровье. Акция пойдет в Западном жилом массиве, на территории торгового центра, что на улице Малиновского, 25. Прямо в его стенах развернут мобильную клинику. Желающих будут ждать с 11:00 до 16:00.

Там можно будет пройти консультации специалиста, при необходимости сделать ЭКГ, измерить артериальное давление, а также определить уровень глюкозы крови, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и вирусный гепатит С, флюорографическое и маммографическое исследования. Получить консультации терапевта, педиатра, кардиолога, невролога, эндокринолога, офтальмолога, хирурга и стоматолога. А для детей и подростков будет организовано бесконтактное компьютерное исследование позвоночника.

В мэрии города добавили, что особое внимание будет уделено консультациям по отказу от рискованного поведения, вредных привычек и ведению здорового образа жизни.

Там же фитнес-клубы и медицинские центры города разыграют среди участников сертификаты на свои услуги. Акция приурочена ко Всемирному Дню здоровья. С собой должны быть паспорт и полис ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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