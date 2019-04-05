Оперативный персонал Ростовской АЭС отработал практические навыки в ходе плановой противоаварийной, противопожарной тренировки
В ходе тренировки «Пожар на центральном щите управления» под руководством главного инженера атомной станции Андрея Горбунова была продемонстрирована на высоком уровне постоянная готовность к действиям в случае нештатной ситуации.
Участниками тренировки стали оперативный персонал смены «Г», личный состав пожарной части № 37 ФГКУ «9 ОФПС по Ростовской области», служба безопасности АЭС, медицинские работники здравпункта атомной станции.
Во время тренировки отрабатывались практические навыки взаимодействия оперативного персонала в нештатной ситуации (знанию оборудования, инструкций, точности и быстроты исполнения команд), развертывание пожарной и аварийно-спасательной техники.
Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
- Во время тренировки оперативный персонал АЭС и пожарные действовали эффективно и профессионально, без замечаний, - подчеркнул начальник ФГКУ «9 Отряд ФПС по Ростовской области» Павел Надеев.
В ходе тренировки энергоблоки АЭС работали в штатном режиме, никакого вмешательства в их работу, связанного с тренировкой, не проводилось.
Противоаварийные тренировки проводятся на Ростовской АЭС постоянно, их тематика и участники регламентированы годовым планом-графиком работы с персоналом.
ИСТОЧНИК KP.RU