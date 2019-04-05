Оперативный персонал Ростовской АЭС отработал практические навыки в ходе плановой противоаварийной, противопожарной тренировки

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-05T13:57:06+03:00

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В ходе тренировки «Пожар на центральном щите управления» под руководством главного инженера атомной станции Андрея Горбунова была продемонстрирована на высоком уровне постоянная готовность к действиям в случае нештатной ситуации.

Участниками тренировки стали оперативный персонал смены «Г», личный состав пожарной части № 37 ФГКУ «9 ОФПС по Ростовской области», служба безопасности АЭС, медицинские работники здравпункта атомной станции.

Во время тренировки отрабатывались практические навыки взаимодействия оперативного персонала в нештатной ситуации (знанию оборудования, инструкций, точности и быстроты исполнения команд), развертывание пожарной и аварийно-спасательной техники.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

- Во время тренировки оперативный персонал АЭС и пожарные действовали эффективно и профессионально, без замечаний, - подчеркнул начальник ФГКУ «9 Отряд ФПС по Ростовской области» Павел Надеев.

В ходе тренировки энергоблоки АЭС работали в штатном режиме, никакого вмешательства в их работу, связанного с тренировкой, не проводилось.

Противоаварийные тренировки проводятся на Ростовской АЭС постоянно, их тематика и участники регламентированы годовым планом-графиком работы с персоналом.

ИСТОЧНИК KP.RU