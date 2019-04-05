В Ростовской области за незаконную уличную торговлю выписали штрафы на сумму более 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-05T14:02:08+03:00

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Общая сумма штрафов, выписанных с начала текущего года сотрудниками Ростовской областной административной инспекции за торговлю в неустановленных местах, уже составила порядка 1,1 млн рублей, сообщил руководитель ведомства Николай Копичка.

- Всего выписано 216 протоколов, из которых основная часть приходится на физлиц — 199 фактов в совокупности более чем на 800 тысяч рублей. И большинство нарушений выявлены в Ростове-на-Дону и в Волгодонске, - уточнил Копичка. - Традиционно, весной и летом число мест несанкционированной торговли увеличивается: продают, в основном, сельхозпродукцию на улицах и остановках, возле рынков, вообще в людных местах. А жители близлежащих домов жалуются на грязь и мусор, остающиеся от стихийных торговых точек.

Средний «чек» штрафных санкций получился в размере 4 тысяч рублей на каждого нарушителя-частника. Что касается должностных и юридических лиц, то для них ответственность строже - до 30 и 80 тысяч рублей соответственно (при повторном нарушении еще больше).

ИСТОЧНИК KP.RU