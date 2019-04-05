«Ростелеком» в Таганроге установит энергосберегающие светильники

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-05T16:29:57+03:00

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В апреле в Таганроге «Ростелеком» начнет работу по установке системы энергоэффективного освещения. Существующие светильники заменят на светодиодные, увеличат их количество и подключат к единой системе управления. «Умное» освещение позволит городу сократить потребление энергии более чем 60% и увеличить его эффективность. Кроме того, управление наружным освещением города станет автоматическим.

В рамках проекта специалисты «Ростелекома» заменят около 11 тысяч светильников и проложат 45 км сетей. Кроме того, компания смонтирует для города платформу единой системы управления уличным освещением, которая будет не только в автоматическом режиме включать и выключать фонари, но и отслеживать все неисправности в сети и оперативно сообщать о них диспетчерам.

«Мы уверены в том, что Таганрог будет доволен новой инфраструктурой. Во-первых, система «умного освещения» прошла масштабную «обкатку» и доказала свою эффективность во многих городах России. Во-вторых, энергосервисные контракты позволяют городам перейти на качественно новый уровень развития при относительно мягких финансовых условиях. А в последующем – пополнять бюджет за счет экономии ресурсов», – отметил Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Данная технология – очередной шаг к организации комплексного проекта «Умный город». Помимо комфортной и безопасной среды для жизни граждан, муниципалитеты получают возможность анализировать данные о техническом состоянии городских объектов и «прозрачную» информацию о деятельности организаций ЖКХ.

Андрей Лисицкий, глава Администрации г. Таганрога: «Таганрог – промышленный город с мощной энергосистемой, поэтому вопрос экономии ресурсов в сфере ЖКХ для нас особенно актуален. Мы с «Ростелекомом» договорились об «объемном» сотрудничестве по созданию в Таганроге систем «Умного города». Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2018 года. Первыми шагами к тому явились система видеонаблюдения «Безопасный город», пилотный проект по использованию «умных» домофонов и новая система энергоэффективного освещения».

Срок контракта с Таганрогом – 7 лет, в течение которых «Ростелеком» будет обеспечивать гарантийное обслуживание инфраструктуры. Аналогичная система заработает и в других городах Ростовской области: В Шахтах, Белой Калитве и Азове. В последнем работы по оснащению оборудованием уже завершены. В рамках контракта заменено более 3600 светильников, из которых дополнительно установлено 300 штук. После монтажа на всех улицах произведены замеры освещенности и сравнение нынешних показателей энергопотребления с прежними. Благодаря проделанной работе нагрузка на сети снижена почти в 2 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU