СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-05T15:38:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода на выходные в Ростове-на-Дону 6-7 апреля 2019: солнечно и до плюс 15 градусов. Если верить прогнозам синоптиков, то суббота, 6 апреля, будет солнечной и без осадков. Воздух прогреется в дневные часы от девяти до плюс 14 градусов тепла. К вечеру до плюс девяти выше нуля. Правда, настроение немного подпортит восточный ветер, скорость которого временам будет достигать 11 метров в секунду.

В воскресенье, 7 апреля, снова солнечно. Ветер не утихнет, зато на градус станет теплее.

Следующая рабочая неделя также будет достаточно теплой. Так, с понедельника, 8 апреля, метеорологи прогнозируют до плюс 14 выше нуля. А вот к среде, 10 апреля, уже до плюс 19 градусов.

При этом восточный ветер и не думает униматься: ожидаются порывы от 11 до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU