2019-04-05T15:38:17+03:00
Общество

Погода на выходные в Ростове-на-Дону 6-7 апреля 2019:солнечно и до плюс 15 градусов

Выясняем, какая погода ожидает жителей Ростова-на-Дону 6-7 апреля 2019
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, какая погода ожидает жителей Ростова-на-Дону 6-7 апреля 2019. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, какая погода ожидает жителей Ростова-на-Дону 6-7 апреля 2019. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

Погода на выходные в Ростове-на-Дону 6-7 апреля 2019: солнечно и до плюс 15 градусов. Если верить прогнозам синоптиков, то суббота, 6 апреля, будет солнечной и без осадков. Воздух прогреется в дневные часы от девяти до плюс 14 градусов тепла. К вечеру до плюс девяти выше нуля. Правда, настроение немного подпортит восточный ветер, скорость которого временам будет достигать 11 метров в секунду.

В воскресенье, 7 апреля, снова солнечно. Ветер не утихнет, зато на градус станет теплее.

Следующая рабочая неделя также будет достаточно теплой. Так, с понедельника, 8 апреля, метеорологи прогнозируют до плюс 14 выше нуля. А вот к среде, 10 апреля, уже до плюс 19 градусов.

При этом восточный ветер и не думает униматься: ожидаются порывы от 11 до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Защитник «Ростова» Иван Новосельцев закрыл свою страницу в Instagram на фоне семейного скандала
В Ростовской области почти полмиллиона птиц привили от гриппа
В Ростовской области за незаконную уличную торговлю выписали штрафы на сумму более 1 млн рублей
Отключение света в Ростове-на-Дону 6-8 апреля 2019: где и когда
Оперативный персонал Ростовской АЭС отработал практические навыки в ходе плановой противоаварийной, противопожарной тренировки
В Ростове-на-Дону можно будет бесплатно проверить здоровье
В аэропорту «Платов» дебошир ранил авторучкой полицейского, запретившего ему пьянствовать в Duty Free
Ростовчане победили на международном фестивале в Диснейленде в Париже
Сотню украинских голубей не пустили в Россию
Детский парк «DigIt Исследователи» в Ростове-на-Дону и ЮФУ подписали договор о сотрудничестве
Уникальный телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»
На российско-украинской границе в Ростовской области задержали нелегала
Правительство Ростовской области приобретает за 14 млн рублей немецкие танки времен Великой Отечественной
«Lada, Nissan, Kia, Toyota и Volkswagen»: На юге России выдача автокредитов увеличилась до 850 миллионов рублей.