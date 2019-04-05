2019-04-05T15:51:54+03:00
Общество

В Ростовской области почти полмиллиона птиц привили от гриппа

Ветврачи перевыполняют показатели
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области стартовала кампания по иммунизации домашней птицы от гриппа.В Ростовской области стартовала кампания по иммунизации домашней птицы от гриппа.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области стартовала кампания по иммунизации домашней птицы от гриппа. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии по региону, озвучив последние актуальные цифры.

В ведомстве говорят, что специалисты ветеринарной службы вакцинировали уже порядка 470 тысяч пернатых. При этом перевыполнили план на 43,5 процента. Всего за первый квартал 2019 собирались привить 326 тысяч уток, гусей и кур.

Кроме того, в Управлении отметили, что с начала этого года на Дону было зарегистрировано два случая гриппа птиц. В частности, зараженную птицу обнаружили на птицефабрике в Усть-Донецком районе еще в начале января. Известно, что специалистам пришлось уничтожить все поголовье в очаге инфекции.

Напомним, птичий грипп это вирусная инфекция птиц. Она может протекать как бессимптомно, так и вызывать гибель поголовья. Заболевание само по себе очень заразное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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