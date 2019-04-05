«Все, о чем я мечтала в детстве, сбылось»: Звезда Playboy Мария Лиман в стрингах порассуждала о фантазиях

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-05T16:25:04+03:00

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Звезда Playboy Мария Лиман снова удивила поклонников. Знойная брюнетка из Ростова-на-Дону опубликовала в своем микроблоге очередной кадр, который удивил даже видавших виды фанатов модели. На нем она сидит на софе в прозрачных трусиках и потягивает коктейль. При этом девушка решила поразмышлять о фантазиях.

- Я люблю мечтать, - призналась хозяйка странички в Инстаграм. - Все, о чем я мечтала в детстве, сбылось. А вот с наступление тепла, меня посещают слишком смелые мечты и фантазии. Я начинаю их бояться. А вы не боитесь своих фантазий?

Однако подписчики не стали поддерживать диалог с Марией. А, напротив, решили научить ее уму-разум.

liman_maria Я люблю мечтать

- Все хорошие девочки мечтают о любви, семье и детишках, а ты о чем? - написал один из интернет-пользователей.

- Странная детская мечта. Голой попой радовать народ, - высказал свое мнение другой.

- Пора переходить в другой жанр, а то молодость и красота не вечны! - предупредил третий.

Но были и те, кто заступился за модель:

- Очень красивая, длина волос шикарно смотрится. Все гармонично и прилично, - оставила комментарий в защиту брюнетки подписчица Марии.

ИСТОЧНИК KP.RU