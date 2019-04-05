Учителятожелюди: Супруг ростовчанки футболист Дмитрий Тарасов вступился за педагогов

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-05T16:40:18+03:00

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На странице известного футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова кипят настоящие страсти. Спортсмен опубликовал пост, в котором заступился за педагогов и, как мог, поддержал акцию #Учителятожелюди.

- Любимая (речь идет о третьей супруге из Ростовской области, - прим. Автр. показала фото из флешмоба. Абсолютно согласен. Жаль, что не могу поддержать фотографией, - пошутил спортсмен. - Ничего не вижу криминального в том, что учителя и врачи также, как и все, пользуются социальными сетями и публикуют фотографии с отдыха или в купальнике. В этом нет ничего такого и уж тем более того, что кто-то должен запрещать. В общем, двойные стандарты в 2019 году в эпоху соцсетей не действуют!

В итоге, многие подписчики поддержали Дмитрия.

- У нас вообще учителя занимаются с детьми в бассейне в спортивных купальниках, - написала одна из поклонниковТарасова. - Детям глаза завязывать или занятия отменять? Ну бред же! Воспитывайте своих детей адекватно, а не учителей увольняйте. А то скоро их вообще не останется.

tarasov23 Нежная , милая, добрая , заботливая...

Однако были и те, кто предположил, что артисты на сцене развращают молодежь не меньше пляжных фото учителей.

- Твоя бывшая круглый год в купальнике, что на сцене,что на отдыхе, - написала одна из комментаторов про вторую жену футболиста и ныне певицу Ольгу Бузову. - Это детей не развращает?

Но были и те, кто заметил — последнее время контент странички Дмитрия изменился. В итоге, возникло предположение, что ее помогает вести спортсмену нынешняя супруга Анастасия, журналист по образованию. Но пока Дмитрий нападки хейтеров никак не прокомментировал.

ИСТОЧНИК KP.RU