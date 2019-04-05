2019-04-05T16:50:56+03:00
Общество

«Красавица, ножки ух!»: Поклонники обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в мини

Певица призналась, что в таком образе появилась в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале
ГОШЕВ Игорь
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«Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась с подписчицами еще одним своим достижением.«Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась с подписчицами еще одним своим достижением.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась с подписчицами еще одним своим достижением. Красавицу пригласили на ТВ-передачу «Модный приговор», в котором она выступила в роли эксперта. Эфир программы уже вышел на экраны.

- Я еще раз убедилась, что уверенность в себе для девушки это настоящее волшебство, - рассказала о своих выводах после съемок Татьяна. - Когда ты чувствуешь себя на сто процентов, то получаешь столько же и даже больше.

Поклонники поддержали модель.

- Это точно, от внутреннего состояния зависит многое, - согласилась одна из подписчиц.

Но были и те, кто заострил внимание на образе самой хозяйки блога: на этот раз Татьяна предстала перед фанатами в ультрамини, которое подчеркнуло ее изящную фигуру.

kottovakottova
Прекрасного дня и невероятного заряда энергии всем нам!
22192 отметок «Нравится»57 комментариевInstagram

И, как результат, комментарии в духе: «Образ шикарный, как и сама девушка», «Красавица, ножки ух!», «Все верно! Самоощущение на многое влияет», «Шикарная женщина! Ножки класс» и «Какой стильный образ! Давно не видела девушек в таком мини!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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