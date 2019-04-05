«Красавица, ножки ух!»: Поклонники обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в мини
«Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась с подписчицами еще одним своим достижением. Красавицу пригласили на ТВ-передачу «Модный приговор», в котором она выступила в роли эксперта. Эфир программы уже вышел на экраны.
- Я еще раз убедилась, что уверенность в себе для девушки это настоящее волшебство, - рассказала о своих выводах после съемок Татьяна. - Когда ты чувствуешь себя на сто процентов, то получаешь столько же и даже больше.
Поклонники поддержали модель.
- Это точно, от внутреннего состояния зависит многое, - согласилась одна из подписчиц.
Но были и те, кто заострил внимание на образе самой хозяйки блога: на этот раз Татьяна предстала перед фанатами в ультрамини, которое подчеркнуло ее изящную фигуру.
И, как результат, комментарии в духе: «Образ шикарный, как и сама девушка», «Красавица, ножки ух!», «Все верно! Самоощущение на многое влияет», «Шикарная женщина! Ножки класс» и «Какой стильный образ! Давно не видела девушек в таком мини!».
ИСТОЧНИК KP.RU