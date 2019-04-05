2019-04-05T16:54:36+03:00
Происшествия

В Ростовской области замглавы поселения грозит арест за вранье на суде в пользу коллеги

Теперь он фигурант уголовного дела
Ирина ПОТЕРЯ
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В суде посчитали, что чиновник врал в пользу коллегиВ суде посчитали, что чиновник врал в пользу коллегиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Заместителя главы администрации Семикаракорского поселения заподозрили в заведомо ложных показаниях. Следком сообщил о возбуждении уголовного дела.

- По версии следствия, замглавы администрации, являясь свидетелем по уголовному делу, предоставил суду заведомо ложные показания, - сообщили в СУ СК России по РО.

Как стало известно «КП-Ростов», предыстория такова: чиновник давал показания в суде в защиту своего коллеги - также заместителя главы, которого обвиняли в должностном преступлении. Последнего признали виновным, а суд, оценивая показания свидетеля, указал, что тот пытался помочь подсудимому уйти от уголовной ответственности. Теперь заместителю главы, пойманному на лжи, грозит крупный штраф, исправительные работы в течение двух лет или арест до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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