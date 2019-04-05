В Ростовской области замглавы поселения грозит арест за вранье на суде в пользу коллеги
Заместителя главы администрации Семикаракорского поселения заподозрили в заведомо ложных показаниях. Следком сообщил о возбуждении уголовного дела.
- По версии следствия, замглавы администрации, являясь свидетелем по уголовному делу, предоставил суду заведомо ложные показания, - сообщили в СУ СК России по РО.
Как стало известно «КП-Ростов», предыстория такова: чиновник давал показания в суде в защиту своего коллеги - также заместителя главы, которого обвиняли в должностном преступлении. Последнего признали виновным, а суд, оценивая показания свидетеля, указал, что тот пытался помочь подсудимому уйти от уголовной ответственности. Теперь заместителю главы, пойманному на лжи, грозит крупный штраф, исправительные работы в течение двух лет или арест до трех месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU