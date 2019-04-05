2019-04-05T17:19:03+03:00
Общество

«Стой высоко, носи корону и будь сладок внутри»: Пловчиха Юлия Ефимова поблагодарила поклонников за поздравление с Днем рождения

И получила еще больше пожеланий
ГОШЕВ Игорь
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Красавице-спортсменке исполнилось 27 лет. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Красавице-спортсменке исполнилось 27 лет. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Чемпионка Европы по плаванию — спортсменка из Ростовской области Юлия Ефимова отметила свой день рождения. В сам праздник она опубликовала фото с подругами на одно из пляжей в Малибу. А уже после — фото с вечеринки. На нем она в ярком желтом платье на фоне ананасов счастливо улыбается.

- Стой высоко, носи корону и будь сладок внутри, - написала пловчиха на английском языке, а на русском добавила: «Спасибо всем огромное за многочисленные поздравления».

В итоге, поклонники Юлии не стали скупиться на слова и оставили ей еще больше сотни пожеланий.

pryanya93pryanya93
Спасибо всем огромное за многочисленные поздравления
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- С Днем рождения! Счастья, здоровья, любви, легкой воды и новых выдающихся достижений в спорте! Спасибо тебе за твой талант! - написал один из них.

- Чемпионка с днем рождения! Умница всего наилучшего, будь счастлива! - высказался другой.

- Юля, с прошедшим днем рождения! Новых побед и исполнения всяческих желаний! Невозможно не восхищаться такой неземной красотой! - сделал комплимент красавице третий.

В общей сложности пост Ефимовой собрал больше 11 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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