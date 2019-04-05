В Ростове-на-Дону на улице Краснодарской будут делать парковочные карманы

СЕГОДНЯ 17:28 2019-04-05T17:28:08+03:00

В мэрии сообщают, что там с 10 апреля будет ограничено движение транспорта

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Парковочные карманы появятся в Ростове-на-Дону и в Западном жилом массиве. Речь идет об улице 2-й Краснодарской. Как рассказали в городском Департаменте транспорта, там будут вестись работы по организации парковки. В связи с этим будет ограничено движение транспорта по той самой улице в створе домов под номерами100, 102, 169, 169а, 169б. Работы будут вестись с 10 апреля по 10 июня.

Кроме того, неподалеку будет вообще прекращено движения автомобилей - от дома под номером 27/2 по проспекту Коммунистическому до улицы 2-я Краснодарская. В департаменте говорят, что с 25 апреля и до конца июля будет не проехать по автомобильной дороге бульвара Дружбы. Там будут вестись работы по модернизации участка теплотрассы.

У горожан уже попросили прощения за причиненные неудобства. Кроме того, автомобилистов просят заранее выбирать объездные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU