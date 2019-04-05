2019-04-05T17:28:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на улице Краснодарской будут делать парковочные карманы

В мэрии сообщают, что там с 10 апреля будет ограничено движение транспорта
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Автомобилистов просят выбирать объездные пути.Автомобилистов просят выбирать объездные пути.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Парковочные карманы появятся в Ростове-на-Дону и в Западном жилом массиве. Речь идет об улице 2-й Краснодарской. Как рассказали в городском Департаменте транспорта, там будут вестись работы по организации парковки. В связи с этим будет ограничено движение транспорта по той самой улице в створе домов под номерами100, 102, 169, 169а, 169б. Работы будут вестись с 10 апреля по 10 июня.

Кроме того, неподалеку будет вообще прекращено движения автомобилей - от дома под номером 27/2 по проспекту Коммунистическому до улицы 2-я Краснодарская. В департаменте говорят, что с 25 апреля и до конца июля будет не проехать по автомобильной дороге бульвара Дружбы. Там будут вестись работы по модернизации участка теплотрассы.

У горожан уже попросили прощения за причиненные неудобства. Кроме того, автомобилистов просят заранее выбирать объездные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Стой высоко, носи корону и будь сладок внутри»: Пловчиха Юлия Ефимова поблагодарила поклонников за поздравление с Днем рождения
В Ростовской области замглавы поселения грозит арест за вранье на суде в пользу коллеги
«Красавица, ножки ух!»: Поклонники обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в мини
#Учителятожелюди: Супруг ростовчанки футболист Дмитрий Тарасов вступился за педагогов
«Ростелеком» в Таганроге установит энергосберегающие светильники
«Все, о чем я мечтала в детстве, сбылось»: Звезда Playboy Мария Лиман в стрингах порассуждала о фантазиях
«Кошачий прогиб и модельное лицо»: «Русская Русалка» Влада Чигирева опубликовала фото в купальнике на пляже
Защитник «Ростова» Иван Новосельцев закрыл свою страницу в Instagram на фоне семейного скандала
В Ростовской области почти полмиллиона птиц привили от гриппа
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 6-7 апреля 2019:солнечно и до плюс 15 градусов
В Ростовской области за незаконную уличную торговлю выписали штрафы на сумму более 1 млн рублей
Отключение света в Ростове-на-Дону 6-8 апреля 2019: где и когда
Оперативный персонал Ростовской АЭС отработал практические навыки в ходе плановой противоаварийной, противопожарной тренировки
В Ростове-на-Дону можно будет бесплатно проверить здоровье
В аэропорту «Платов» дебошир ранил авторучкой полицейского, запретившего ему пьянствовать в Duty Free
Ростовчане победили на международном фестивале в Диснейленде в Париже
Сотню украинских голубей не пустили в Россию
Детский парк «DigIt Исследователи» в Ростове-на-Дону и ЮФУ подписали договор о сотрудничестве
Уникальный телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»
На российско-украинской границе в Ростовской области задержали нелегала
Правительство Ростовской области приобретает за 14 млн рублей немецкие танки времен Великой Отечественной
«Lada, Nissan, Kia, Toyota и Volkswagen»: На юге России выдача автокредитов увеличилась до 850 миллионов рублей.