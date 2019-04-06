Задержали после погони: пьяный житель Ростова-на-Дону угнал иномарку коллеги
В Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в угоне, для этого пришлось организовать погоню.
- Инспекторы предприняли попытку остановить автомобиль «Ниссан», - рассказали в ведомстве. - Водитель проигнорировал законное требование сотрудников и продолжил движение, после чего автоинспекторы начали преследование нарушителя.
Вскоре инспекторы ДПС остановили автомобиль, из которого вытащили водителя и пассажира. Оказалось, что за рулем машины сидел 24-летний местный житель, который угнал иномарку коллеги (она была припаркована возле места работы).
Полицейские связались с владельцем и вернули ему автомобиль, а в отношении подозреваемого возбуждены уголовное и административные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU