2019-04-06T10:36:52+03:00
Общество

Стела на Театральной площади лишится статуса памятника

Чиновники и общественники готовы с этим согласиться
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: HiTechManiac/ВикипедияФото: HiTechManiac/Википедия
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Предложение лишить стелу «Освободителям Ростова» статуса памятника озвучили на заседании комитета по охране объектов культурного наследия. Пока инициатива обсуждается, но через несколько дней члены всероссийского общества охраны памятников должны принять решение. Известно, что предложение поддерживают чиновники и общественники, так как снятие статуса - это возможность провести благоустройство Театральной площади, где хотят поменять плитку (сейчас даже разрушающиеся плиты находится под охраной), посадить деревья, разбить зеленый сквер.

После того, как работы будут завершены, стеле вернут статус.

Напомним, памятник «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» расположен на Театральной площади. Официально стела высотой 72 метра была открыта в 1883 году - к 40-летию освобождения города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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