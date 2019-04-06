В Ростовской области 120 человек пострадали от укусов клещей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-06T10:46:48+03:00

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В нынешнем году в Ростовской области уже 120 человек обратились за медицинской помощью по поводу укусов клещей, среди них 53 ребенка. Случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой, к счастью, не зарегистрировано, но врачи просят жителей не расслабляться.

Напомним, пик активности клещей на Дону приходится на апрель-июнь. И приготовиться к встрече лучше заранее.

- Основным средством защиты от инфекций, передающихся клещами, является неспецифическая профилактика, - поясняют в министерстве здравоохранения Ростовской области. - При выходе на природу рекомендуем использовать противоклещевые препараты для обработки одежды и открытых участков тела.

Те, кто пострадал от укуса клещом, должны в течение 14 дней внимательно прислушиваться к организму, и при появлении даже незначительных изменений со стороны здоровья обращаться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU