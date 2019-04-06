В Ростовской области 120 человек пострадали от укусов клещей
В нынешнем году в Ростовской области уже 120 человек обратились за медицинской помощью по поводу укусов клещей, среди них 53 ребенка. Случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой, к счастью, не зарегистрировано, но врачи просят жителей не расслабляться.
Напомним, пик активности клещей на Дону приходится на апрель-июнь. И приготовиться к встрече лучше заранее.
- Основным средством защиты от инфекций, передающихся клещами, является неспецифическая профилактика, - поясняют в министерстве здравоохранения Ростовской области. - При выходе на природу рекомендуем использовать противоклещевые препараты для обработки одежды и открытых участков тела.
Те, кто пострадал от укуса клещом, должны в течение 14 дней внимательно прислушиваться к организму, и при появлении даже незначительных изменений со стороны здоровья обращаться за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU