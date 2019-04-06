2019-04-06T11:20:14+03:00
Общество

Соцсети: в Ростове-на-Дону у торгового центра хулиганы измазали Kia монтажной пеной

Жители высказывают сочувствие владельцу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-ДонуФото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону
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В социальных сетях появились снимки машины, которая вся в монтажной пене.

- Вот так сюрприз... Возле Окея на Малиновского, - написал очевидец и автор фото (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены).

Комментарии не заставили себя ждать: «Прикольный дизайн получился», «С балона пены можно было задуть все технологические зазоры двери, капот, багажник. Было бы гораздо смешнее», «Хорошо еще, что в дверные щели не залили», «100% девушка сделала. Пацан бы прошёлся по зазорам точно», «Месть прораба заказчику», «Ну монтажка легко убирается», «Когда посмотрел в первый раз на фото, подумал снег опять пошёл», «Шкуркина месть».

К слову, некоторые также заметили, что припаркованная рядом иномарка не пострадала, значит мстили конкретному автомобилисту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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