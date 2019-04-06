Один из водителей сбежал: в Ростове-на-Дону на левом берегу столкнулись кабриолет BMW и Toyota
Поздно вечером в пятницу, 5 апреля, в Ростове-на-Дону на левом берегу произошла авария, в которой пострадали несколько человек. Как сообщили в социальных сетях, якобы водитель BMW (кабриолет) выехал на встречку, где врезался в Toyota. Молодой человек, находившийся за рулем первого автомобиля, вел себя агрессивно, угрожал тем, кто пытался его сфотографировать, а затем сбежал.
- В автомобиле Toyota находилась семья из трех человек, - рассказал очевидец. - Водитель пожилого возраста с разбитой головой является сотрудником МЧС, жена и дочь в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу по подозрению на многочисленные переломы.
Официальных сообщений по поводу этой аварии пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU