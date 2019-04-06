Один из водителей сбежал: в Ростове-на-Дону на левом берегу столкнулись кабриолет BMW и Toyota

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-06T11:39:19+03:00

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Поздно вечером в пятницу, 5 апреля, в Ростове-на-Дону на левом берегу произошла авария, в которой пострадали несколько человек. Как сообщили в социальных сетях, якобы водитель BMW (кабриолет) выехал на встречку, где врезался в Toyota. Молодой человек, находившийся за рулем первого автомобиля, вел себя агрессивно, угрожал тем, кто пытался его сфотографировать, а затем сбежал.

- В автомобиле Toyota находилась семья из трех человек, - рассказал очевидец. - Водитель пожилого возраста с разбитой головой является сотрудником МЧС, жена и дочь в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу по подозрению на многочисленные переломы.

Официальных сообщений по поводу этой аварии пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU