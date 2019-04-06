2019-04-06T14:42:38+03:00
Происшествия

А занавеску-то зачем? В Ростовской области мужчина украл стиральную машинку и штору

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Подозреваемого в краже взяли под стражу.Подозреваемого в краже взяли под стражу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Полиция сообщила о задержании в Каменском районе местного жителя. Он подозревается в краже. Согласно официальной версии, ранее судимый за аналогичные преступления мужчина проник через окно в чужой дом. Найти денег и украшения не удалось, тогда он решил стащить стиральную машинку и штору.

- Украденное имущество он погрузил в свой автомобиль и скрылся, - рассказали в ведомстве. - Когда с заявлением обратилась хозяйка дома, были проведены оперативные мероприятия, которые завершились розыском подозреваемого.

Сбыть украденное тот не успел. Полицейские изъяли технику и штору и вернули владелице. По факту возбуждено уголовное дело. Учитывая все криминальные «подвиги» мужчины, его взяли под стражу. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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