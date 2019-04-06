Зачем мазали солидолом? На левом берегу Дона убрали ограждение с входа на старый причал

СЕГОДНЯ 14:54 2019-04-06T14:58:38+03:00

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В социальных сетях сообщили новость. Открыт вход на старый причал на левом берегу Дона, тот самый, который недавно обмазали солидолом.

- Теперь вход открыт и ростовчане могу свободно гулять по причалу, - сообщили жители, выложив снимки.

Острословы не заставили себя ждать: «Было прикольнее перелазить, я там платье порвала огонь», «Преград нет, цель ушла», «Целую набережную им сделали, а их всё равно тянет гулять по мостикам около воды, нет чтоб по новому парку гулять. Ни ограждения, ни солидол, ни прогнившие дыры не останавливают», «Лишь бы никто не упал с этого причала».

Напомним, после строительства Левобережнего парка вход на причал заварили железными балками, но гуляющих это не останавливало - стали просто перелазить. Тогда коммунальщики заблокировали ростовчанам выход, намазав ограждение солидолом. Стоит ли говорить, что это активировало стремление гуляющих попасть на причал?

Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

ИСТОЧНИК KP.RU