СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-06T15:19:44+03:00

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Стали известны оклады бюджетников Ростова-на-Дону. Они обнародованы постановлении об условиях оплаты, опубликованном 5 апреля. Согласно этому документу, не очень завидные доходы у уборщиц, сантехников,помощников воспитателей в детском саду и вахтеров. В частности, минимальная ставка первого разряда составляет 4200 рублей, а вот кассиры и секретари-машинистки получают чуть больше - 4700.

Ставки санитарок стартуют от 5900 рублей, а вот старшая медсестра и врач могут рассчитывать на «минималку» - 7 725 рублей. На усмотрение руководителей возможны добавки за интенсивность и результативность. А вот оклад соцработника равен 9100, специалист по закупкам более «ценен» - 10 800 рублей

Напомним, в Ростовской области минимальный размер оплаты труда составляет 10 292 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU