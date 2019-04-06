В Шахтах к 13 годам осужден местный житель за убийство родственницы из-за денег

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-06T15:30:04+03:00

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Прокуратурой города Шахты поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который подозревался в убийстве и разбое.

- Судом установлено, что 12 марта 2017 года, подсудимый, находясь в доме своей двоюродной тети, напал на нее, требуя передать ему деньги либо банковские карты, а в случае отказа угрожал убийством, - рассказали в надзорном ведомстве.

Женщина испугалась и отдала все банковские карты, назвав пин-коды, но преступник решил не оставлять ее в живых. Изувер убил тетю, после чего снял все деньги. На них он рассчитывал поехать в игорную зону, но его задержали. Мужчина свою вину не признал, но суд счел ее доказанной. Ближайшие 13 лет он будет находиться в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU