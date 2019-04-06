2019-04-06T17:50:19+03:00
Общество

7 апреля жители Ростова-на-Дону могут бесплатно проверить здоровье

Мобильная поликлиника откроется на территории торгового центра на Малиновского
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Мобильная поликлиника будет работать в торговом центре.Мобильная поликлиника будет работать в торговом центре.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Жители Ростова-на-Дону могут бесплатно проверить свое здоровье. В воскресенье, 7 апреля, мобильная поликлиника развернется на территории торгового центра (улица Малиновского, 25).

- С 11:00 до 16:00 в рамках акции «Новый Ростов - здоровый Ростов», приуроченной к Всемирному дню здоровья, все желающие смогут получить бесплатные консультации, пройти диагностические и лабораторные обследования, - сообщили в администрации города, добавляя, что главная цель акции - привлечь внимание граждан к правильному образу жизни, научить грамотно следить за состоянием своего здоровья.

Отметим, что диагностические обследования возможно выполнить только при наличии паспорта и полиса обязательного медицинского страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону пенсионер обворовал соседа
В Шахтах к 13 годам осужден местный житель за убийство родственницы из-за денег
Стали известны оклады бюджетников Ростова-на-Дону
В Новочеркасске 22-летний парень попался на краже ювелирных украшений
Зачем мазали солидолом? На левом берегу Дона убрали ограждение с входа на старый причал
А занавеску-то зачем? В Ростовской области мужчина украл стиральную машинку и штору
Один из водителей сбежал: в Ростове-на-Дону на левом берегу столкнулись кабриолет BMW и Toyota
Соцсети: в Ростове-на-Дону у торгового центра хулиганы измазали Kia монтажной пеной
В Ростовской области 120 человек пострадали от укусов клещей
Стела на Театральной площади лишится статуса памятника
Задержали после погони: пьяный житель Ростова-на-Дону угнал иномарку коллеги
В Ростове-на-Дону на улице Краснодарской будут делать парковочные карманы
«Стой высоко, носи корону и будь сладок внутри»: Пловчиха Юлия Ефимова поблагодарила поклонников за поздравление с Днем рождения
В Ростовской области замглавы поселения грозит арест за вранье на суде в пользу коллеги