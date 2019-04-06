7 апреля жители Ростова-на-Дону могут бесплатно проверить здоровье
Жители Ростова-на-Дону могут бесплатно проверить свое здоровье. В воскресенье, 7 апреля, мобильная поликлиника развернется на территории торгового центра (улица Малиновского, 25).
- С 11:00 до 16:00 в рамках акции «Новый Ростов - здоровый Ростов», приуроченной к Всемирному дню здоровья, все желающие смогут получить бесплатные консультации, пройти диагностические и лабораторные обследования, - сообщили в администрации города, добавляя, что главная цель акции - привлечь внимание граждан к правильному образу жизни, научить грамотно следить за состоянием своего здоровья.
Отметим, что диагностические обследования возможно выполнить только при наличии паспорта и полиса обязательного медицинского страхования.
ИСТОЧНИК KP.RU