7 апреля жители Ростова-на-Дону могут бесплатно проверить здоровье

СЕГОДНЯ 17:48 2019-04-06T17:50:19+03:00

Мобильная поликлиника будет работать в торговом центре. Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Мобильная поликлиника откроется на территории торгового центра на Малиновского

Изменить размер текста: A A

Жители Ростова-на-Дону могут бесплатно проверить свое здоровье. В воскресенье, 7 апреля, мобильная поликлиника развернется на территории торгового центра (улица Малиновского, 25).

- С 11:00 до 16:00 в рамках акции «Новый Ростов - здоровый Ростов», приуроченной к Всемирному дню здоровья, все желающие смогут получить бесплатные консультации, пройти диагностические и лабораторные обследования, - сообщили в администрации города, добавляя, что главная цель акции - привлечь внимание граждан к правильному образу жизни, научить грамотно следить за состоянием своего здоровья.

Отметим, что диагностические обследования возможно выполнить только при наличии паспорта и полиса обязательного медицинского страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU