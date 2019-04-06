В Ростове-на-Дону пенсионер обворовал соседа
В Пролетарском районе под следствием оказался 64-летний пенсионер. Полицейские считают, что он совершил преступление - обворовал соседа.
- В дежурную часть поступило сообщение от мужчины о краже металлических изделий из двора домовладения, - рассказали в ведомстве.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вычислили пенсионера. Как оказалось, подозреваемый залез на территорию соседского домовладения, откуда украл металлические изделия, которые сдал в пункт металлоприема.
На время расследования уголовного дела, возбужденного по факту кражи, с пенсионера взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Напомним, ранее стало известно, что в Каменском районе 59-летний мужчина попался на краже стиральной машинки и штор. Мужчину вычислили, задержали, а украденное теперь стало уликой.
ИСТОЧНИК KP.RU