Ушла проводить подругу и пропала: в Ростове-на-Дону разыскивают 13-летнюю школьницу Лизу Вострикову
Тринадцатилетняя Елизавета Вострикова, ученица одной из ростовских школ, объявлена в розыск как без вести пропавшая, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».
- Шестого апреля, в субботу, она вышла из дома в Железнодорожном районе и до сих пор ее местонахождение неизвестно, - рассказали в организации.
Уточняется, что случилось это около полудня, когда девочка-подросток отправилась проводить на остановку на ул. Портовой свою подругу, а потом перестала выходить на связь с родственниками: ее мобильный телефон отключен.
В момент исчезновения Лиза была одета сиреневую куртку с капюшоном и черные брюки, на ногах — черные кроссовки с красными полосками.
Она худощавого телосложения, волосы светло-русые, собранные в хвост, глаза голубые, рост — 152 см.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Елизаветы Востриковой, просьба сообщить об этом по номерам 8 (800) 700-54-52, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU