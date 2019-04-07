Ушла проводить подругу и пропала: в Ростове-на-Дону разыскивают 13-летнюю школьницу Лизу Вострикову

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-07T09:05:02+03:00

Девочка не выходит на связь с родственниками

Изменить размер текста: A A

Тринадцатилетняя Елизавета Вострикова, ученица одной из ростовских школ, объявлена в розыск как без вести пропавшая, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

- Шестого апреля, в субботу, она вышла из дома в Железнодорожном районе и до сих пор ее местонахождение неизвестно, - рассказали в организации.

Уточняется, что случилось это около полудня, когда девочка-подросток отправилась проводить на остановку на ул. Портовой свою подругу, а потом перестала выходить на связь с родственниками: ее мобильный телефон отключен.

В момент исчезновения Лиза была одета сиреневую куртку с капюшоном и черные брюки, на ногах — черные кроссовки с красными полосками.

Она худощавого телосложения, волосы светло-русые, собранные в хвост, глаза голубые, рост — 152 см.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Елизаветы Востриковой, просьба сообщить об этом по номерам 8 (800) 700-54-52, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU