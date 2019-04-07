2019-04-07T09:05:02+03:00
Общество

Ушла проводить подругу и пропала: в Ростове-на-Дону разыскивают 13-летнюю школьницу Лизу Вострикову

Девочка не выходит на связь с родственниками
Александр СТЕПАНОВ
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Елизавета Вострикова пропала 6-го апреля. Фото: "Лиза Алерт Юг".Елизавета Вострикова пропала 6-го апреля. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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Тринадцатилетняя Елизавета Вострикова, ученица одной из ростовских школ, объявлена в розыск как без вести пропавшая, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

- Шестого апреля, в субботу, она вышла из дома в Железнодорожном районе и до сих пор ее местонахождение неизвестно, - рассказали в организации.

Уточняется, что случилось это около полудня, когда девочка-подросток отправилась проводить на остановку на ул. Портовой свою подругу, а потом перестала выходить на связь с родственниками: ее мобильный телефон отключен.

В момент исчезновения Лиза была одета сиреневую куртку с капюшоном и черные брюки, на ногах — черные кроссовки с красными полосками.

Она худощавого телосложения, волосы светло-русые, собранные в хвост, глаза голубые, рост — 152 см.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Елизаветы Востриковой, просьба сообщить об этом по номерам 8 (800) 700-54-52, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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