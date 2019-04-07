2019-04-07T09:47:28+03:00
Экономика

«Мусорный» оператор хочет взыскать с мэрии Ростова-на-Дону 28 млн рублей за непостроенный полигон в Левенцовском

По мнению регионального оператора, городские власти сами виноваты в том, что выданный ими в аренду участок оказался непригодным для этого
Александр СТЕПАНОВ
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Против строительства мусороперерабатывающего комплекса вблизи Левенцовки выступили местные жители, потом оказалось, что делать этого нельзя и по закону.Против строительства мусороперерабатывающего комплекса вблизи Левенцовки выступили местные жители, потом оказалось, что делать этого нельзя и по закону.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональный оператор по управлению с твердыми коммунальными отходами, группа компаний из Волгограда, подал в Арбитражный суд иск к департаменту имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону, в котором выдвинул три требования.

Во-первых, признать недействительным аукцион на право пятилетней аренды участка неподалеку от мкр. Левенцовского, выигранный им в прошлом году, на строительство мусороперерабатывающего комплекса (против чего, к слову, активно протестовали жители), на котором строить, как выяснилось, нельзя, поскольку он находится в зоне действия военных аэродромов.

Во-вторых, «мусорный» оператор настаивает на признании недействительным самого заключенного договора на аренду. Ведь кто, считает он, виноват в том, что участок, выделенный самими властями, оказался непригодным для строительства?

А, в-третьих, - требует вернуть задаток в сумме 28 млн рублей, заплаченный ранее.

Судья, к слову, иск оставил без движения — пока. Поскольку за него, посчитал он, не в полном объеме внесена госпошлина: требований-то три, соответственно, надо было перечислить в федеральный бюджет 18 тысяч рублей, поэтому истец должен добавить к уже уплаченной сумме еще 12 тысяч.

Поэтому региональному оператору дали срок до 25 апреля разобраться с этими деталями.

А в качестве альтернативы, вместо участка под мусороперерабатывающий комплекс вблизи Левенцовского, ему, напомним, предложили альтернативу в Мясниковском районе — правда, и там местные жители стали протестовать, требуя не строить там его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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