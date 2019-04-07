В Ростове-на-Дону скончалась известный музыковед Мария Шорникова

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-07T10:13:49+03:00

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В южной столице ушла из жизни известный музыковед Мария Шорникова. Скорбную весть сообщила пресс-секретарь Ростовской государственной филармонии Екатерина Ляхова.

- Новость, в которую мы все не можем поверить: Марии Исааковны больше нет, - рассказала Ляхова. - Она боролась с тяжелой болезнью около четырех месяцев.

Уточняется, что у Шорниковой было онкологическое заболевание.

Мария Шорникова работала музыковедом с 1979 года, она является автором нескольких учебников по музыкальной литературе и очерков о жизни и творчестве композиторов. В 2010-м ей было присвоено звание Заслуженного работника культуры РФ.

- Когда я только пришла работать, она была директором Ростовского академического симфонического оркестра и музыковедом, после - художественным руководителем и вдохновителем «Классик-концерт», - добавила пресс-секретарь филармонии. - Очень многое она хотела еще успеть сделать - школу юных музыковедов, бенефис, отметить скорый юбилей нашей филармонии. Всегда будем помнить.

- За годы работы в лектории Шорникова создала ряд интересных циклов концертов, среди которых были программы, адресованные юным слушателям, а также абонементы для взрослой аудитории, - отмечает Союз композиторов России. - Критики и музыкальная общественность города отмечали в своих оценках зрелость мастера, обладающего хорошим художественным вкусом, профессионализмом, яркой сценической выразительностью. Среди ее проектов - циклы концертов «Грезы любви», «Когда-то на Дону», «Музыкальная гостиная» в филармонии, «Рождественские вечера с Марией Шорниковой», выступления с ансамблями «Камерата», «Донцы», Государственным концертным оркестром духовых инструментов им. В. Еждика, оркестром народных инструментов «Дон» и др.

ИСТОЧНИК KP.RU