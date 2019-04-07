2019-04-07T11:18:51+03:00
Общество

В Ростовской области 24-летний рецидивист похитил деньги с банковской карты своей подруги

Та сама дала ему мобильный телефон
Александр СТЕПАНОВ
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Оперативники задержали подозреваемого, но деньги тот уже успел в тому времени потратить на свои нужды. Фото: ГУ МВД по РО.Оперативники задержали подозреваемого, но деньги тот уже успел в тому времени потратить на свои нужды. Фото: ГУ МВД по РО.
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Инцидент произошел в Новошахтинске, когда 24-летний местный житель взял мобильник у своей подруги — якобы за тем, чтобы позвонить.

А через некоторое время она заметила, что с банковской карты, «привязанной» к номеру телефона, исчезли восемь тысяч рублей. Естественно, куда они делись, не составило труда выяснить: кавалер просто перевел деньги незадачливой приятельницы на свою карту — правда, стало известно об этом несколько позже.

Но как только она поняла, как его надули, женщина тут же написала заявление на обманщика, у которого, несмотря на молодой возраст, за плечами уже есть судимость за угон автомобиля, заявление в полицию.

- Оперативники угрозыска его задержали, но деньги, как оказалось, он уже успел потратить на свои нужды, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Сейчас в отношении гражданина возбуждено новое уголовное дело — по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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