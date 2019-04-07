В Таганроге вынесли приговор ОПГ, занимавшейся наркоторговлей

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-07T11:51:57+03:00

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Таганрогский городской суд вынес обвинительный приговор членам организованной преступной группы, которая в течение нескольких лет, начиная с сентября 2016 года, занималась наркоторговлей.

- Предводитель группировки объединил вокруг себя несколько человек (включая родного сына. - прим. ред.), каждый из которых получил свою роль и обязанности, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе суда.

ОПГ «специализировалась» на наркотрафике марихуаны, получая, расфасовывая ее по дозам и продавая всем желающим, пока, наконец, не попали в поле зрения правоохранительных органов, после чего их задержали.

- Организатору преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет — в исправительной колонии строго режима, - отметили собеседник «КП» в суде. - Остальные участники ОПГ получили — 10, 11,5 и 12 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU