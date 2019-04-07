2019-04-07T13:41:55+03:00
Общество

«Мисс Россия»-2019: стартовало Интернет-голосование конкурса, в котором участвуют две девушки из Ростовской области

20-летние Елена Разинкова и Алина Санько надеются на поддержку земляков
Семён Иванов
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Елена Разникова (слева) и Алина Санько стремятся попасть в финал конкурса. Фото: организаторы "Мисс Россия"-2019.Елена Разникова (слева) и Алина Санько стремятся попасть в финал конкурса. Фото: организаторы "Мисс Россия"-2019.
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В Интернете стартовало онлайн-голосование, предваряющее финал конкурса «Мисс Россия»-2019.

- Голосовать можно один раз в сутки - за одну девушку, - пояснили организаторы. - По итогам голосования десять участниц, которые наберут наибольшее количество ваших голосов, пройдут в топ-20 на финале конкурса.

Донской регион, как рассказывала ранее «Комсомольская правда», представляют сразу две красавицы — Елена Разинкова из Ростова-на-Дону и Алина Санько из Азова. Обеим по двадцать лет.

За ростовчанку, которая сообщила в своей анкете, что любимая книга у нее «Хочу и буду» Лабковского, а из хобби — написание картин и игра на барабанах (плюс она сама пробует себя в качестве писательницы и читает рэп), пока что уступает землячке — у нее пока около трехсот голосов.

А у Алины Санько — уже почти семьсот «лайков». О себе азовчанка сообщает, что среди ее любимых книг значатся «Дамское счастье» Золя, «Гордость и предубеждение» Остин и «Мартин Иден» Лондона, среди ее увлечений тоже есть рисование, к которым добавляются поэзия и путешествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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