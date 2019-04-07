2019-04-07T15:02:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону десятки домов на новой неделе на сутки останутся без холодной воды

А центру города несколько дней придется провести без горячего водоснабжения
Александр СТЕПАНОВ
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Ростовчанам придется потерпеть коммунальные неудобства.Ростовчанам придется потерпеть коммунальные неудобства.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в городском водоканале, сутки, начиная с девяти утра четверга, 11 апреля, придется провести без холодной воды жителям домов, расположенных в пределах: пр. Сельмаш — ул. В. Пановой — Образцовая — Металлургическая — Селиванова — пр. Шолохова.

- Будет производится переврезка вновь построенной перемычки диаметром 800 мм на «Пулковском водоводе», - пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Кроме того, в соответствии с графиком подготовки оборудования уже к следующему отопительному сезону (2019-2020 гг.), теплосети отключат с 16 по 18 апреля горячую воду в центральной части южной столицы.

- В связи с проведением испытания трубопроводов тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, горячее водоснабжение будет отсутствовать в пределах: ул. Береговая – пр. Сиверса – ул. Пушкинская – пр. Чехова – ул. Текучева – пр. Театральный – пр. Шолохова – 22-я и 21-я линии, - отметили в теплосетях. - По завершении работ горячее водоснабжение будет возобновлено в полном объеме без дополнительного оповещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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