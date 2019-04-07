В центре Ростова-на-Дону задержан карманник, орудовавший в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-07T16:50:33+03:00

Очередной жертвой вора стал ростовчанин, который возвращался домой с работы с авансом в портмоне

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Сотрудники ростовского угрозыска задержали карманника, который обворовывал пассажиров общественного транспорта: взять его удалось, когда у очередного своего «объекта» (это случилось, кстати, в Кировском районе города) он вытащил портмоне, в котором находилась сумма в 30 тысяч рублей — аванс, полученный тем на работе.

- Задержан 38-летний подозреваемый, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Как удалось установить, он заметил кошелек в кармане куртки мужчины, стоявшего перед ним, и, выбрав момент, когда пассажир отвлекся, он и вытащил портмоне.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU