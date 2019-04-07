Около половины жителей Ростовской области недовольны ценами и качеством услуг в сфере ЖКХ

СЕГОДНЯ 17:39 2019-04-07T17:39:34+03:00

Люди отмечают, вместе с тем, что платить за услуги ЖКХ приходится слишком много. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В аналитическом отчете о состоянии рынка товаров и услуг в донском регионе, подготовленном по заказу Минэкономразвития Ростовской области, проанализирована в ситуация частности в сфере ЖКХ в минувшем году.

- Хотя больше половины респондентов считают, что организаций, представленных на рынке (ЖКХ), достаточно, - говорится в документе (копия имеется в распоряжении «КП»), - при этом ровно половина участников опроса оказалась недовольна качеством предоставляемых услуг. Также больше половины опрошенных (52 процента) не удовлетворены ценовой политикой, а 46 процентов - возможностью выбора услуг.

Отмечается, что аналогичная оценка, впрочем, потребителями давалась и в 2017-м.

Вместе с тем, по мнению участников опроса, действующие на рынке ЖИКХ организации устанавливают высокие цены и предлагают низкое качество услуг. Больше всего респондентов, неудовлетворенных предоставляемыми услугами, оказалось среди работающих участников опроса, проживающих в городах Шахты, Таганрог и в Красносулинском районе.

Добавим также, что в проведенном исследовании приняли участие в основном (77 процентов) респонденты в возрасте от 21 до 50 лет, причем основная доля пришлась на работающих граждан. И, что характерно, больше половины из них сообщили, что ежемесячный доход на члена семьи в среднем не превышает 15 тысяч рублей, треть респондентов указали на диапазон в 15-25 тысяч рублей; 12,4 процента — имеют среднемесячный доход от 25 до 40 тысяч рублей, еще полтора процента - от 40 до 60 тысяч рублей, и, наконец, менее одного процента респондентов указали на превышение дохода в 60 тысяч рублей в расчете на одного члена семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU