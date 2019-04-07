2019-04-07T18:09:16+03:00
Спорт

ГК «Ростов-Дон» победил в гостях венгерский «Ференцварош» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Лучшим игроком в составе российского клуба стала Юлия Манагарова, показавшая 100-процентную результативность
Александр СТЕПАНОВ
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Российский клуб одержал непростую победу на выезде. Фото: пресс-служба "Ростов-Дона".Российский клуб одержал непростую победу на выезде. Фото: пресс-служба "Ростов-Дона".
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Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, проходившем на выезде против венгерского «Ференцвароша».

Практически на протяжении всей игры команды играли, что называется, мяч в мяч: хозяйки площадки никак не давали гостьям, вплоть до самого конца встречи, сильно вырваться вперед — однако представительницы российского клуба проявили характер, здорово прибавив на самых последних минутах встречи и сумели победить со счетом 26:29.

Лучшим бомбардиром в составе «Ростов-Дона» стала Юлия Манагарова, забросившая семь мячей, показав таким образом 100-процентную результативность, еще по четыре гола оформили Аббинг, Макеева и Кожокарь.

Ответная игра состоится в Ростове-на-Дону 13 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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