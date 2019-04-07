ГК «Ростов-Дон» победил в гостях венгерский «Ференцварош» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, проходившем на выезде против венгерского «Ференцвароша».
Практически на протяжении всей игры команды играли, что называется, мяч в мяч: хозяйки площадки никак не давали гостьям, вплоть до самого конца встречи, сильно вырваться вперед — однако представительницы российского клуба проявили характер, здорово прибавив на самых последних минутах встречи и сумели победить со счетом 26:29.
Лучшим бомбардиром в составе «Ростов-Дона» стала Юлия Манагарова, забросившая семь мячей, показав таким образом 100-процентную результативность, еще по четыре гола оформили Аббинг, Макеева и Кожокарь.
Ответная игра состоится в Ростове-на-Дону 13 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU