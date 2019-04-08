2019-04-08T09:56:19+03:00
Общество

"Помогите на Ferrari 488": в центре Ростова-на-Дону молодой человек собирал деньги на спорткар

Жители южной столицы предложили "просителю" пойти поработать
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото: компания Ferrari.Фото: компания Ferrari.
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию, сделанную на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Варфоломеева днем, 7 апреля. На снимке богато одетый молодой человек стоит с плакатом "Помогите на Феррари 488".

- Теперь в моде просить не на еду и выпивку, а на "Феррари". Интересно, сколько собрал? - пишет автор фото.

Скорее всего, имел место некий розыгрыш, а не прошение милостыни. Но горожан все равно сильно задела эта акция. Одни обозлились на предприимчивого мужчину, другие предположили, что он просто решил повеселить прохожих.

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Сегодня днем на Варфоломеева/Ворошиловский, стоял парень с плакатом "помогите на Феррари 488".
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- Когда же уже будет модно пойти и поработать? - прокомментировал один из пользователей, собрав множество лайков.

- И что же я раньше не додумалась? Завтра выйду с плакатом "Помогите собрать на квартиру!" Кто поможет? - добавила молодая ростовчанка.

Позже в комментариях появился якобы сам "проситель" и признался, что собрал 5450 рублей. Немного, учитывая, что стоимость спорткара Ferrari 488 начинается от 16 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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