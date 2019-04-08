2019-04-08T10:14:03+03:00
Звезды

"Василий, да ты полиглот": Баста зачитал рэп на французском языке

Подписчики предложили ему осилить немецкий или китайский
Илья БОГОМОЛОВ
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Баста продолжает удивлять публику своими талантами.Баста продолжает удивлять публику своими талантами.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Рэпер Баста удивил подписчиков речитативом на французском языке. Василий Вакуленко выложил в социальную сеть ролик, на котором он читает иностранный рэп. На видео присутствуют субтитры, чтобы поклонники не подумали, что это просто случайный набор французских слов.

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Те, в свою очередь, восхитились импровизацией, назвав ее саундтреком к фильму "Такси 6", и предложили известному ростовчанину попробовать зачитать на арабском, немецком или китайском.

- Когда человек талантлив, он талантлив во всем, - комментируют подписчики.

- Василий, да ты полиглот!

- Вася налаживает внешнюю политику.

Напомним, в конце 2018 года у Басты вышел клип "Stay", в котором он поет под гитару на английском языке. Похоже, все движется к тому, что рэпер из Ростова-на-Дону скоро станет интернациональным артистом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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