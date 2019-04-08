"Василий, да ты полиглот": Баста зачитал рэп на французском языке

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-08T10:14:03+03:00

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Рэпер Баста удивил подписчиков речитативом на французском языке. Василий Вакуленко выложил в социальную сеть ролик, на котором он читает иностранный рэп. На видео присутствуют субтитры, чтобы поклонники не подумали, что это просто случайный набор французских слов.

bastaakanoggano Доброе

Те, в свою очередь, восхитились импровизацией, назвав ее саундтреком к фильму "Такси 6", и предложили известному ростовчанину попробовать зачитать на арабском, немецком или китайском.

- Когда человек талантлив, он талантлив во всем, - комментируют подписчики.

- Василий, да ты полиглот!

- Вася налаживает внешнюю политику.

Напомним, в конце 2018 года у Басты вышел клип "Stay", в котором он поет под гитару на английском языке. Похоже, все движется к тому, что рэпер из Ростова-на-Дону скоро станет интернациональным артистом.

ИСТОЧНИК KP.RU