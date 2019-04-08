СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-08T10:20:12+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет 9 апреля 2019.

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет 9 апреля 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 9 апреля 2019: где и когда. Как сообщают энергетики, в этот день запланированы плановые отключения электроэнергии в домах и офисах, которые расположены, в том числе в центре, а также Северном и Западном жилых массивах.

Все это время там будут вестись работы, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет*

9 апреля с 09:00 до 17:00:

- ул. Быкадорова 18, 24-42, 17-35; ул. Дубовского 27, 11/29, 28, 12А; ул. 3-я Круговая 7, 11, 61, 61А, 61Б, 61В; пер. Салютина 7-15; пер. Туроверова 30, 32, 34, 23/6, 67/36, 1/27; ул. Бакланова 6, 14

- просп. Королёва 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/9; ул. Стартовая 14/3

9 апреля с 09:00 до 18:00:

- ул. Красносельская 80-90, 85-91; ул. Лесопарковая 80-90; ул. Мадояна 110, 139-163, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а; ул. Макарова 36-52, 53-71; ул. Мичуринская 106-122; пер Снеговой 3-25, 46-68; пер. Сортовой 56, 47-53, 58-78; пер. Танковый 1-11, 2-12; ул. Томская 4-28, 1-31; ул. Челябинская 1, 7, 2-8; ул. Одесская 1-45, 2-46; пер. Петропавловский 1-11, 2-12; ул. Предботаническая 1-23; ул. Сормовская 2-14, 1-23; пер. Урупский 1-13, 2-14; ул. Челябинская 9-21, 8-22; пер. Араратский 14-44, 19-45; пер Вишнёвый 2-8, 1-9; ул. Ерёменко 12-20; ул. Мадояна 112-136, 165-187; ул. Макарова 20-26, 32; ул. Мичуринская 150, 128-172, 159-201; ул. Объединения 1-23, 2-24; пер. Урюпинский 1-9, 2-10

- ул. Комсомольская 26-80, 1-67; ул. 29-я линия 16; ул. 31-я линия 19-33, 18-34; ул. 33-я линия 1-41, 2-36; ул. 35-я линия 1-17, 2-48; ул. 37-я линия 2-8, 7-23; ул. 39-я линия 1-33, 2-22; ул. Сарьяна 38-48; ул. 45-я линия 2-14

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU