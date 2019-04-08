2019-04-08T10:33:24+03:00
Общество

Погода на неделю 8-14 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: дожди, ветер и потеплеет до плюс 21 градуса

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону с 8 по 14 апреля 2019
Ольга ГОПАЛО
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Столбики уличных термометров достигнут отметки в плюс 21 градус. Но радоваться теплу будем недолго.Столбики уличных термометров достигнут отметки в плюс 21 градус. Но радоваться теплу будем недолго.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Погода на неделю 8-14 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: дожди, ветер и потеплеет до плюс 21 градуса. Если верить прогнозам синоптиков, то ближайшие несколько дней жителей донской столицы ждет переменчивая погода.

Так, в понедельник, 8 апреля, потеплеет до плюс 16 градусов. Настроение испортит восточный ветер - он будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду и продолжится до среды, 10 апреля. Тогда порывы будут достигать 13 метров в секунду.

При этом, если во вторник, 9 апреля, днем ожидается также до плюс 16 тепла. То середина недели станет жаркой - несмотря на ветер будет солнечно, а столбики уличных термометров достигнут отметки в плюс 21 градус.

Уже с четверга, 11 апреля, погода начнет меняться. До воскресенья, 14 апреля, возможны осадки. Все эти дни будет хмуро. В четверг, 11 апреля, еще до плюс 17 градусов. А вот в последний рабочий день недели еще на два градуса холоднее. В субботу и воскресенье - до 14 градусов тепла со знаком плюс.

Атмосферное давление практически всю неделю будет ниже нормы - лишь в выходные оно превысит стандартные показатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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