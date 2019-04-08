В Ростове-на-Дону сгорел частный автосервис

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-08T10:35:49+03:00

По одной из версий, постройку спалили конкуренты

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Вечером, 7 апреля, в Ростове на улице Мадояна произошел пожар. Как рассказали очевидцы, сгорел частный автосервис и постройка над ним. В социальной сети появилось видео с места ЧП. В комментариях под роликом ростовчане предположили, что постройку подожгли, "убрав" конкурентов. Но некоторые люди писали про возможность замыкания в электропроводке или неосторожное обращение со сваркой.

- В 19:01 в Железнодорожном районе произошел пожар в двухэтажной хозпостройке в частном домовладении на площади 25 квадратных метров, - сообщает Главное управление МЧС по Ростовской области. - Пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям пожарных, спасены люди.

Спасатели справились с огнем за 40 минут, на место выезжали четыре пожарных бригады. Причина ЧП устанавливается.

rostov_roads Сегодня вечером на Мадояна сгорел частный автосервис, и постройка над ним.

Добавим, что в этот же день в том же районе города произошел другой пожар - горел строительный вагончик на улице Локомотивной. Три бригады спасателей ликвидировали ЧП менее, чем за полчаса, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU