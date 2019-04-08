В Ростов-на-Дону прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-08T10:50:41+03:00

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Стала известна дата прибытия в Ростов-на-Дону Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он освятит кафедральный собор донской столицы после многолетней реставрации. Церемония состоится 27 октября нынешнего года. Радостную новость об этом сообщил прихожанам митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий после литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

- Мы почти шесть лет шли к этому событию, и нам предстоит еще очень многое сделать, - подчеркнул Меркурий. - Прошу вас особо усердно молиться и помогать собору в эти оставшиеся до его освящения месяцы.

Митрополит поблагодарил духовенство и мирян, всех тех, кто ежедневно трудится, приближая день освящения кафедрального собора.

Напомним, собор был построен в период с 1854 по 1860 год по типовому проекту Константина Тона и внешне схож с храмом Христа Спасителя в Москве. После революции на его территории располагался зоопарк и складские помещения, а открылся только в годы войны. Масштабная реставрация началась в 2013 году, планировалось, что завершится она через два года, но оказалось, что здание в очень печальном состоянии. Скидывались в буквальном смысле всем миром.

ИСТОЧНИК KP.RU