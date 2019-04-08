В Ростове-на-Дону нашлась 13-летняя школьница, которую искали все выходные

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-08T10:58:14+03:00

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В Ростове-на-Дону нашли девочку, которая пропала 6 апреля. Как оказалось, пока подростка искали по всему городу полицейские и волонтеры, а родные не находили себе места, она собралась уехать из Ростова. Ее в буквальном смысле сняли с поезда.

- С подростком и семьей будет проведена профилактическая беседа, - пояснили в полиции.

Напомним, девочка перестала отвечать на звонки родных днем 6 апреля, когда ушла проводить подругу до остановки на улице Портовой. Через несколько часов родные обратились за помощью к стражам порядка и волонтерам, снимки и описание ребенка появились в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU