Обмотали пленкой: жители Ростова-на-Дону отомстили соседу, который оставлял машину во дворе где попало

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-08T11:08:25+03:00

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Жители многоквартирного дома решили отомстить соседу, который постоянно оставлял автомобиль, преграждая дорогу. В социальных сетях уже появился снимок мести.

- Как наказать соседа, который паркует машину где попало, - пояснил автор фото.

Комментарии посыпались сразу, только не все поняли замысел тех, кто решил наказать нарушителя парковки (орфография и пунктуация сохранены): «Тут больше времени потрачено на то, что бы обмотать машину пленкой, чем снять ее», «Повозмущается отрежет пленку и уедет, а пленка кстати потом будет летать по всему двору», «К -креативно) и даже в рамках закона», «Сколько рулонов пленки на это ушло? Один чик ключом по ней - и авто свободно», «Люди будьте добрее», «Надо было спустить колеса. На подкачку он потерял время куда больше».

ИСТОЧНИК KP.RU